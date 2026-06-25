Nintendo Switch
任天堂の新型ゲーム機。
2026年8月6日
-
任天堂が熊本地震の被災者向けに保証不問の無償修理と義援金5000万円を発表
Switch 2など任天堂製品を保証の有無を問わず無償修理するとのことで
J-CASTニュース
-
任天堂が熊本地震の被災者向けにSwitch無償修理と義援金寄付を発表
災害救助法適用地域の住民を対象にSwitch2などを原則無償で修理する
GAME Watch
2026年8月5日
2026年8月3日
2026年7月31日
2026年7月22日
2026年7月19日
2026年7月15日
2026年7月10日
2026年7月6日
2026年7月4日
2026年7月2日
2026年7月1日
-
リズム天国ミラクルスターズ、Aボタン一つで天国と地獄を往復する
Aボタン一つで遊べる極限のシンプルさながら、最高評価の判定は数フレーム単位の厳しさ
GAME Watch
-
スプラトゥーン レイダーズの最新公式ショット68枚が一挙公開
「スプラトゥーン レイダース Direct 2026.6.30」に連動した公式スクショで
GAME Watch
-
サーティワンとどうぶつの森が初コラボ、7月限定商品を発売
新フレーバーやダブルカップ・ケーキなど限定商品が7月31日まで販売される
GAME Watch