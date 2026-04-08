「女子プロレス・スターダム」（８日、後楽園ホール）

４・２６横浜アリーナ大会で一騎打ちを行う安納サオリとの前哨戦に臨んだフワちゃん。センスを見せるも師匠の葉月に「プロレスを舐めるな！」と一括され、神妙な様子で猛省した。

葉月、伊藤麻希と組み、水森由菜＆安納サオリ＆なつぽい組と激突。先発して安納にドロップキックで先制すると、コミカルな踊りを披露して挑発。その後も「この野郎〜」とライバル心を前面に出しながら、コーナーに駆け上がってのミサイルキック、閃光魔術などを発射した。

それでも安納との実力差は歴然だった。顔面へのキック、クロスアーム式首締めと攻め立てられ、最後は１２分２４秒、タンタンドルで３カウントを奪われた。

リングで安納から「調子はどう？面白くなると思ったけどなぁ。こんなもんなんや」とダメ出しされた。さらにプロレス入りを導かれた師匠の葉月から「フワ、調子乗りすぎじゃない？うちの弟子だったらさ、がっかりさせんな。フワちゃんの明るい性格、それはいいよ。みんな笑顔になるし。ただ、リング上でふざけるのは違うんじゃない？」と公開説教された。

乱入したスターライト・キッドからもダメ出しされ、１１日・後楽園大会での一騎打ちを提案されたフワちゃん。「葉月さん、すいませんでした」と正座で謝罪し、Ｓ・キッドとの試合を受諾した。

バックステージでもフワちゃんは「自分のキャラを生かすことと、ふざけることをはき違えてました。葉月さん、申し訳ありませんでした。お客さん、申し訳ありませんでした」と改めて反省。葉月から改めて「調子に乗ってた部分は、お客さんにも伝わってたし、フワちゃん自身も分かっているでしょ？リングでああやって言わないと、フワちゃんには伝わらないかなって思ったから厳しく言ったけど、それはフワちゃんのことが大事だからこそ」と指摘され、「思いっきりはしゃぐところははしゃいで、気を引き締めるとこはを気を引き締めて、フワちゃんらしさもっと出していこう」とエールを送られた。

師匠の“親心”に感じ入ったフワちゃん。最後は笑顔で「頑張りますよ。心を入れ替えたんだから。もうふざけることはやめる」と前を向いていた。