プロレス・スターダム」（２６日、横浜アリーナ大会）年間最大のビッグマッチで、昨年１２月２９日に再デビューしたフワちゃんが衝撃の大金星でシングルマッチ初勝利を挙げた。元ワンダー王者の安納サオリ（３５）と一騎討ちで激突し、中盤まではボコボコにされたものの、コーナー最上段からのムーンサルトプレスを初披露するなど観客をどよめかせ、最後は虚を突くラ・マヒストラルで丸め込んで３カウントを奪った。横浜ア