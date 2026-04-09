タレントで女子プロレスラーのフワちゃん（32）が4月9日、Xを更新。8日に開催された女子プロレス「スターダム」の後楽園ホール大会を振り返った。 【画像】長澤まさみ、赤いドレスで中山競馬場に降臨「美しすぎる」「この顔で馬券外してるんだぜ」とツッコミも フワは8日に安納サオリ（35）と対戦し、ダンスのようなコミカルな動きを披露し相手を挑発するも、その後敗北。試合後、師匠の葉月（28）に