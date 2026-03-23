女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃんが20日、TOKYO MX「5時に夢中！」に生出演。2024年8月より芸能活動休止後、1年7カ月ぶりとなる地上波生放送に復帰を果たした。 番組冒頭、「YouTuber芸人」とのテロップ肩書が添えられたフワちゃんが登場。MCでフリーアナウンサー・垣花正から「本日のゲストは、いろいろあった後、初の生放送出演、フワちゃんです!」と紹介されると「あはは」と笑いながら