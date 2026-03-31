レノボ、Xeon 600やBlackwell世代GPUを搭載できる高性能ワークステーション
レノボ・ジャパンは3月31日、業務向けの高い演算性能と優れた拡張性を両立したデスクトップワークステーション「ThinkStation P5 Gen 2」を発売した。価格は1,247,400円から。
ThinkStation P5 Gen 2
Xeon 600シリーズを搭載できる高性能ワークステーション
「ThinkStation P5 Gen 2」は、最大48コア／96スレッドに対応するIntel Xeon 600シリーズを搭載できるデスクトップ型ワークステーション。
グラフィックスには最新世代のNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Qを最大2基まで搭載できるほか、最大1TBメモリの拡張も可能で、3DCADやレンダリング、映像制作など、高度なGPUワークロードにおいて余裕を持った性能を期待できる。
セキュリティ面では、企業利用を想定しDiscrete TPM 2.0を搭載。33Lの筐体デザインは高度な冷却設計を備え、高付加時でも安定した稼働が可能という。主な仕様は下記の通り。
本体背面
ThinkStation P5 Gen 2の主な仕様
OS：Windows 11 Pro for Workstations／Ubuntu Linux
CPU：Intel Xeon 600シリーズ プロセッサ
メモリ：最大1TB
ストレージ：最大4TB M.2 PCIe NVMe Gen5 Performance SSD、最大12TB 3.5" SATA HDD、最大計11スロット対応
グラフィックス：最大NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q×2基
光学ドライブ：―
インタフェース： USB 20Gbps (Type-C 3.2 Gen 2x2)、USB 10Gbps (Type-C/Type-A)、2.5GbE RJ-45、シリアルポートなど
サイズ：約165×453.9×440mm
重さ：約19kg（最大構成時）
ThinkStation P5 Gen 2
Xeon 600シリーズを搭載できる高性能ワークステーション
「ThinkStation P5 Gen 2」は、最大48コア／96スレッドに対応するIntel Xeon 600シリーズを搭載できるデスクトップ型ワークステーション。
セキュリティ面では、企業利用を想定しDiscrete TPM 2.0を搭載。33Lの筐体デザインは高度な冷却設計を備え、高付加時でも安定した稼働が可能という。主な仕様は下記の通り。
本体背面
ThinkStation P5 Gen 2の主な仕様
OS：Windows 11 Pro for Workstations／Ubuntu Linux
CPU：Intel Xeon 600シリーズ プロセッサ
メモリ：最大1TB
ストレージ：最大4TB M.2 PCIe NVMe Gen5 Performance SSD、最大12TB 3.5" SATA HDD、最大計11スロット対応
グラフィックス：最大NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q×2基
光学ドライブ：―
インタフェース： USB 20Gbps (Type-C 3.2 Gen 2x2)、USB 10Gbps (Type-C/Type-A)、2.5GbE RJ-45、シリアルポートなど
サイズ：約165×453.9×440mm
重さ：約19kg（最大構成時）