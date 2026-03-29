カウンセラーが解説する「舐められない人」の共通点。相手を遠ざける究極の防衛術とは
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カウンセラーであり作家のRyotaが、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「舐められない人の特徴とは？相手が「対等」を意識するポイント6選」を公開した。動画では、人から舐められやすくて困っている人に向けて、舐められにくい人がとっている行動や、対等な関係を築くための具体的な自己防衛術について解説している。
Ryotaはまず、人を舐めてくる相手の根底には「自分に自信がなく、自分が傷つきたくない」という心理があることを指摘する。自信のなさから自分より弱そうな人をターゲットにし、優位に立つことで自尊心を保とうとしているのだ。このような相手から身を守るための最初のポイントとして「人間関係における威嚇ができること」を挙げる。動物が戦いを避けるために威嚇するように、人間関係においても「いざとなったら反撃する用意がある」という覚悟を示すことが、相手を遠ざける抑止力になると説明した。
さらに、外見や振る舞いによる防衛術についても詳しく言及している。「人は視覚情報から相手を判断する」という前提のもと、サングラスや革のアウターを身につけたり、髪色を変えたりして外見に「自我」を取り入れることが効果的だと語る。また、会話においては、オドオドした態度や早口を避け、「相手の目をじっくり見てゆっくり話すこと」で、相手に自信のなさを悟らせないことが重要だと述べた。
また、社会的な抑止力として「孤立を未然に防ぐこと」の重要性も強調している。孤独な状態は、人恋しさから都合のいい人に成り下がってしまうリスクを高めるため、習い事やスポーツジムなど外の世界との接点を持ち、相談できる相手を確保しておくことが身を守る盾になるという。
最後にRyotaは、「何も悪いことをしていないのだから、堂々と進んでいけばいい」と視聴者にエールを送る。相手の心理を理解し、自分なりの「威嚇」や「抑止力」を表現することで、理不尽に舐められる状況は激減させられると結論付けた。
Ryotaはまず、人を舐めてくる相手の根底には「自分に自信がなく、自分が傷つきたくない」という心理があることを指摘する。自信のなさから自分より弱そうな人をターゲットにし、優位に立つことで自尊心を保とうとしているのだ。このような相手から身を守るための最初のポイントとして「人間関係における威嚇ができること」を挙げる。動物が戦いを避けるために威嚇するように、人間関係においても「いざとなったら反撃する用意がある」という覚悟を示すことが、相手を遠ざける抑止力になると説明した。
さらに、外見や振る舞いによる防衛術についても詳しく言及している。「人は視覚情報から相手を判断する」という前提のもと、サングラスや革のアウターを身につけたり、髪色を変えたりして外見に「自我」を取り入れることが効果的だと語る。また、会話においては、オドオドした態度や早口を避け、「相手の目をじっくり見てゆっくり話すこと」で、相手に自信のなさを悟らせないことが重要だと述べた。
また、社会的な抑止力として「孤立を未然に防ぐこと」の重要性も強調している。孤独な状態は、人恋しさから都合のいい人に成り下がってしまうリスクを高めるため、習い事やスポーツジムなど外の世界との接点を持ち、相談できる相手を確保しておくことが身を守る盾になるという。
最後にRyotaは、「何も悪いことをしていないのだから、堂々と進んでいけばいい」と視聴者にエールを送る。相手の心理を理解し、自分なりの「威嚇」や「抑止力」を表現することで、理不尽に舐められる状況は激減させられると結論付けた。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。