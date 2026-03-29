「スコットランドが思ってたより強い」森保J、前半はスコアレス。ファンの反応は？ 「苦戦している」「普通に日本強くなってる」
現地３月28日、森保一監督が率いる日本代表は、国際親善試合でスコットランド代表と敵地ハムデン・パークで対戦している。
スコットランドを相手になかなかチャンスを作れない森保ジャパンは、８分に自陣左サイドからのクロスを、スコット・マクトミネイにヘディングで合わせられる。しかし、枠に飛んだシュートを鈴木彩艶が好セーブで阻み、難を逃れる。
ピンチを凌いだ後は、相手ゴールに迫るシーンを幾度か作る。それでも得点は奪えず、前半はスコアレスで終えた。
一進一退の攻防。SNS上では「スコットランドが思ってたより強い」「ザイオンが人間辞めてなかったら失点してた」「スコットランドもやはりいいチーム」「普通に日本強くなってるんやな」「前半そこそこ優勢はまあいいのかな」「見ごたえある前半戦やった」「スコットランドより格上で凄え時代だ」「完全サブチームでアウェイのスコットランドを完全に支配してるの凄すぎる」など、さまざまな声が上がっている。
後半の戦いにも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集
スコットランドを相手になかなかチャンスを作れない森保ジャパンは、８分に自陣左サイドからのクロスを、スコット・マクトミネイにヘディングで合わせられる。しかし、枠に飛んだシュートを鈴木彩艶が好セーブで阻み、難を逃れる。
ピンチを凌いだ後は、相手ゴールに迫るシーンを幾度か作る。それでも得点は奪えず、前半はスコアレスで終えた。
一進一退の攻防。SNS上では「スコットランドが思ってたより強い」「ザイオンが人間辞めてなかったら失点してた」「スコットランドもやはりいいチーム」「普通に日本強くなってるんやな」「前半そこそこ優勢はまあいいのかな」「見ごたえある前半戦やった」「スコットランドより格上で凄え時代だ」「完全サブチームでアウェイのスコットランドを完全に支配してるの凄すぎる」など、さまざまな声が上がっている。
後半の戦いにも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集