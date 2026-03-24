携帯電話サービス「ANAモバイル」が3月24日より提供開始！利用料金の20％分のANAのマイルが貯まる。月1GB〜100GBまでが月額650円から
|ANAホールディングス傘下のANA XがMVNOによる携帯電話サービス「ANAモバイル」を提供開始！
全日本空輸（以下、ANA）の親会社であるANAホールディングス傘下のANA Xは24日、同社が移動体通信事業者（MNO）から回線を借りて仮想移動体通信事業者（MVNO）として提供する携帯電話サービス「ANAモバイル」（ https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/ana-mobile/ ）を2026年3月24日（火）より提供開始すると発表しています。申し込みは公式Webサイト内の「お申し込み」ページより行い、Web受付のみとなっています。初期費用は3,300円（金額はすべて税込）。
これにより、例えば、音声30GBプラン＋無制限かけ放題の通話定額オプションを契約すると、月額4,300円の支払いで860マイルが貯まり、年間で10,320マイルが貯まります。さらに初月は500マイルをプレゼントするとのこと。貯まったマイルはANAの特典航空券への交換をはじめ、決済サービス「ANA Pay」や「ANA Mall」などANAグループが展開するさまざまなサービスで幅広く活用できるということです。
ANAモバイルはANAグループのANA XがMMVNOとして提供する携帯電話サービスで、SIMカードとeSIMが提供され、料金プランは月当たりの高速データ通信容量が1〜100GBまでで音声通話＋SMS＋データ通信（NTTドコモ回線およびau回線）とデータ通信のみ（NTTドコモ回線）があり、特徴としては月額料金（料金プランの基本料金および通話定額オプション、データチャージ代を指し、通話料金などのその他の有料オプション料金は含みません）の20％の積算率でANAのマイルが貯まります。
また高速データ通信容量は1GBを250円で追加購入でき、この追加購入金額に対しても20％の積算率でマイルが貯まり、追加購入分のデータ容量は3カ月後まで繰り越し可能となります。さらにANAモバイルでは2027年度の「プレミアムメンバーサービス」（ https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/premium/overview/status-life/ ）のステイタス獲得条件（ライフソリューションサービス利用数）の対象サービスに加わるということです。なお、支払方法はクレジットカードのみ。
記事執筆：memn0ck
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