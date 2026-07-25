ガジェット
『ガジェット』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月5日
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トランプ政権が中国製データセンター向け機器の輸入禁止を検討
光トランシーバーなどが対象で、FCCまたは商務省が2026年内に規制する見通し
GIGAZINE（ギガジン）
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DuckDuckGoがカメラ・AI非搭載の「普通のサングラス」を発売
カメラ・AI・マイク・電子機器を一切搭載しない監視対策製品で
GIGAZINE（ギガジン）
2026年8月4日
2026年8月3日
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メモリー価格の高騰がPCやスマホの値上げや新製品中止を招いている
廉価製品ほど原価に占めるメモリー比率が高く、価格上昇の影響を受けやすい構造だ
GetNavi web
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ワンソクTubeが新型メルセデスCLA220に試乗、先進技術と走りの質感を絶賛
1.5LマイルドHEVの走りを「滑らか」と絶賛し燃費19.9km/Lにも太鼓判を押した
livedoor ECHOES
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COLDCARDの脆弱性を突く3波の攻撃でBTC約1082枚が盗まれる
3波の攻撃で1196アドレスから約140億円相当のビットコインが盗まれたとみられる
GIGAZINE（ギガジン）
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AIメモリ需要の急増でMacBook Airの供給が逼迫している
Bloombergのガーマン記者によると最も人気のMacでも在庫確保が困難になっているそう
GIGAZINE（ギガジン）
2026年7月31日
2026年7月29日
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GrapheneOSのデータ消去機能を使い警察に抵抗した男性が起訴される
チュニック氏は空港での取り調べ中、消去用PINを警察に伝えスマホのデータを抹消したとのこと
GIGAZINE（ギガジン）
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Appleが月額払いの端末リース「Apple Upgrade」をアメリカで正式に開始
Klarnaと連携しiPhoneやMacなどを月額料金で利用できる仕組みで
GIGAZINE（ギガジン）
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バーミキュラが7年越しで鋼包丁を開発、切れ味と錆びにくさを両立した秘密
粉末金属工法による特殊刃材で鋼の切れ味と錆びにくさを両立しているという
プレジデントオンライン
2026年7月28日
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AppleがiOS・macOSなど全OSを更新、AIを活用した脆弱性の大量修正を実施
iOSで87件、macOSで155件など超大量のセキュリティ脆弱性を修正している
GIGAZINE（ギガジン）
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中国国営企業がDUV露光装置の製造を開始、ASMLの株価が7%下落
上海拠点の企業がSMICなどへの供給を目指し初期段階にあるとのこと
GIGAZINE（ギガジン）
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突然のiPhone値上げ…旧モデルも安くはならない？買いどきを考察
iPhoneは今秋モデルの大幅値上げが予想されるため、現行モデルの購入を提言
livedoor ECHOES
2026年7月27日
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熱中症対策のスポドリが歯を溶かす？歯科医が警告する夏の飲み方リスク
少しずつ何度も飲み続ける「ちびちび飲み」は歯を溶かすリスクがあるという
日刊SPA!
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GoogleのデバイスVPがPixel 11の値上げを示唆、メモリ価格が6倍に高騰
RAMの価格が2025年比で約6倍に高騰し、コスト急増が主な理由とのこと
GIGAZINE（ギガジン）
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バチカンの祈りアプリに欠陥、72万人の個人情報が半年以上流出
姓名・メール・生年月日など72万人超の情報が流出し得る状態だったという
GIGAZINE（ギガジン）