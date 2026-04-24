エスマックス
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Google ストアで「紹介プログラム」が再々開始！紹介された人はPixelスマホなどが10％OFF、紹介した人は最大5万円分ストアポイント付与
Google ストアで「紹介プログラム」が再びスタート！紹介された人はPixelスマホが10％OFFにグーグル（以下、Google Japan）は26日、同社が運営する日…
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エントリー向けAndroidタブレット「REDMI Pad 2 9.7」のWi-Fi版が日本で4月28日に発売！価格は2万4980円から。早割で5月末まで3千円OFF
Xiaomiのエントリー向けAndroidタブレット「REDMI Pad 2 9.7」が日本で発売！Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は28日…
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NTTドコモ、衛星とスマホの直接通信サービス「docomo Starlink Direct」を4月27日に提供開始！ahamoを含む全プランで申込不要＆当面無料
衛星とスマホの直接通信サービス「docomo Starlink Direct」が4月27日に提供開始！NTTドコモは2日、同社の携帯電話サービスにおいて「いつでも、どこ…
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新ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が発表！6.8インチ有機ELやDimensity 8500 Extreme、高温・高圧防水、耐衝撃など
新ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が登場！日本での発売にも期待Lenovo Group傘下のMotorola Mobility（以下、Motorola）は22日（現地時間…
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Google、Pixel向け「Android 17 QPR1 Beta 1」を提供開始！2026年9月分のFeature Dropを先に試せる。現時点では不具合の修正など
GoogleがPixel 6以降に「Android 17 QPR1 Beta 1」を提供開始！Googleは22日（現地時間）、同社が開発・提供するスマートフォン（スマホ）など向けプ…
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Google、Pixel向け「Android 17 QPR1 Beta 1」を提供開始！2026年9月分のFeature Dropを先に試せる。現時点では不具合の修正など
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au Starlink Directの海外ローミングがカナダやフィリピン、ニュージーランドに6月以降順次拡大！圏外SOSを受信・連携するセンターも新設
au Starlink Directの海外ローミングがアメリカに加え、カナダやフィリピン、ニュージーランドに順次拡大！KDDIおよび沖縄セルラー電話は23日、Space …
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ワイモバイルオンラインストアにて新規契約やMNPで「GW事務手数料無料キャンペーン」が実施中！SIM単体なら最大1万5千ポイント進呈も
ワイモバイルオンラインストアにて新規契約やMNPで「GW事務手数料無料キャンペーン」が5月11日14時59分まで実施中！ソフトバンクは23日、携帯電話サー…
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ソニーの未発表な次期スタンダードスマホ「Xperia 10 VIII」と見られる「PM-152*-BV」が認証通過！今年は1 VIIIとともに上期に投入か
次期スタンダードスマホ「Sony Xperia 10 VIII」と見られるモデル名が電気機器安全規格適合試験を通過！写真は既存の10 VIIIEC（国際電気標準会議）の…
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ビッグセール「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」が4月30日9時から5月3日まで実施！Amazonベーシック耐火金庫などがお得に
87時間のビッグセール「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」が4月18日9時にスタート！ポイントアップキャンペーンも実施中アマゾン ジャパンは2…
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サムスン電子ジャパン、電子財布サービス「Samsung Wallet」に楽天ペイや楽天ポイントカード、au PAYなどが対応！ポイントプレゼントも
Samsung Walletが楽天ペイや楽天ポイントカード、au PAY、Kyashなどに対応！サムスン電子ジャパンは23日、同社が展開する「Galaxy」ブランドのスマー…
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