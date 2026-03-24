春色満載！ほたるいかのパスタ【材料】（2人分）スパゲティー 160g塩 16gホタルイカ(ゆで) 1パック菜の花 1/4~1/2束プチトマト 4個ニンニク 1/2片アンチョビ 2枚赤唐辛子 1本コショウ 少々オリーブ油 大さじ 1.5イタリアンパセリ(ザク切り) 適量ブラックオリーブ(種抜き) 適量【下準備】1、ホタルイカは目とくちばしを取り、サッと水洗いして水気をきる。2、菜の花は軸先を少し切り落とし、食べやすい長さに切って水に放ち、シャキッとしたらザルに上げる。3、プチトマトはヘタを取り、縦2〜4等分に切る。4、ニンニクは芽を取り、粗いみじん切りにする。5、アンチョビは粗く刻む。6、赤唐辛子は軸を取り、2〜3つに折って種を出す。【作り方】1、フライパンにオリーブ油、ニンニクを入れて弱めの中火で熱し、ニンニクの香りがたってきたら赤唐辛子を加え、香りを油に移す。2、たっぷりの熱湯に塩を入れ、スパゲティーをバラバラと加え、常に沸騰している火加減で、指定時間より1分短めにゆでる。ゆで上がる1〜2分前に、菜の花を加えて一緒にゆでてザルに上げる。3、(1)の油に香りが移ったら、ホタルイカ、アンチョビを加えてサッと炒め、さらにプチトマトを加えて軽く炒め合わせる。4、ゆであがったスパゲティーと菜の花を(3)に加えて炒め合わせる。5、コショウで味を調えてイタリアンパセリをからめ、器に盛ってブラックオリーブを散らす。