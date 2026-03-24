春限定のおいしさ！菜の花で作る人気パスタランキングTOP7〜ホタルイカやタケノコで旬を満喫
菜の花と言えば、お浸しや和え物のイメージが強いですが、実はオイルやクリームとも相性が良く、パスタにもかなり使えるんです。ほのかな苦みがいいアクセントになり、鮮やかな緑がお皿を彩ってくれます。
そこで今回は、春を味わう！ 菜の花を使った人気パスタTOP7をご紹介。
菜の花と同じく、春が旬のホタルイカ、タケノコ、ハマグリなどを組み合わせた、この季節ならではのとっておきパスタが満載です。ぜひ参考にしてください。
【人気NO.1】春限定の味。菜の花とホタルイカのパスタ
ほろ苦い菜の花と濃厚な旨味のホタルイカは相性抜群！ ニンニクとアンチョビで味に深みを出し、素材のおいしさを堪能できます。ミニトマトやブラックオリーブを加えれば彩りも美しく、春のおもてなしにもおすすめです。
【人気NO.2】ガツンと旨い。ソーセージと菜の花のガーリックパスタ
冷蔵庫によくあるソーセージと菜の花で作る、お手軽パスタです。パスタを茹でている間に具材を炒めておけば、パパッと15分で完成。パスタ全体にニンニクの風味とソーセージのコクがよく効いていて、お腹も心も満たしてくれます。
【人気NO.3】春のごちそう。ハマグリと菜の花のスープパスタ
ハマグリの旨味と菜の花のほろ苦さがマッチした、春の贅沢ボンゴレです。ハマグリからでた出汁をパスタに吸わせることで、シンプルなのにお店レベルの仕上がりに。ビジュアルも良く、目と舌で春を存分に味わえます。
【人気NO.4】定番の春ver。菜の花のカルボナーラ
人気のカルボナーラに菜の花をプラスして、春らしくアレンジ！ ソースは卵と粉チーズで手軽に作れます。濃厚クリーミーな味わいが菜の花のくせをやさしく包み込み、お子様も食べやすい味わいです。
【人気NO.5】具材が主役。菜の花とマイタケのパスタ
菜の花のほのかな苦みとマイタケの豊かな香りを存分に生かしたペペロンチーノです。ツナ缶で旨味をプラスするのがポイント。ニンニクの風味と赤唐辛子のピリ辛さが食欲をそそり、ワインともよく合います。
【人気NO.6】濃厚クリーム味。菜の花の明太クリームパスタ
明太子の塩気と菜の花のほろ苦さが好相性！ 濃厚な味わいの中に軽やかさが感じられる、春らしい一皿です。刻んだ数の子を混ぜる、大葉をトッピングといったアイデアで最後のひと口まで飽きずに味わえます。
【人気NO.7】おうちで簡単。タケノコと菜の花のパスタ
菜の花と水煮タケノコで作る、シンプルなオイルパスタです。菜の花のほろ苦さとタケノコのやさしい甘みがよく合います。イタリアンの中に和の要素を感じられるのが魅力。それぞれの食感も楽しく、食べる手が止まりません。
■菜の花はパスタとの同時茹でが正解！
菜の花は風味や食感を残すために、茹ですぎないのがポイント。茹ですぎてしまうとクタクタになってしまい、栄養素も流れ出てしまいます。パスタが茹で上がる1分前に菜の花を同じ鍋に投入し、そのまま湯切りするのが効率的です。
菜の花が茹で上がったら鍋から取り出して、たっぷりの冷水に浸しましょう。すぐに冷水に浸すと、緑色の鮮やかさをキープすることができ、アクも和らぎます。ぜひ春の食卓に、彩り豊かな菜の花のパスタを楽しんでみてくださいね。
(川原あやか)
そこで今回は、春を味わう！ 菜の花を使った人気パスタTOP7をご紹介。
菜の花と同じく、春が旬のホタルイカ、タケノコ、ハマグリなどを組み合わせた、この季節ならではのとっておきパスタが満載です。ぜひ参考にしてください。
ほろ苦い菜の花と濃厚な旨味のホタルイカは相性抜群！ ニンニクとアンチョビで味に深みを出し、素材のおいしさを堪能できます。ミニトマトやブラックオリーブを加えれば彩りも美しく、春のおもてなしにもおすすめです。
春色満載！ほたるいかのパスタ
【材料】（2人分）
スパゲティー 160g
塩 16g
ホタルイカ(ゆで) 1パック
菜の花 1/4~1/2束
プチトマト 4個
ニンニク 1/2片
アンチョビ 2枚
赤唐辛子 1本
コショウ 少々
オリーブ油 大さじ 1.5
イタリアンパセリ(ザク切り) 適量
ブラックオリーブ(種抜き) 適量
【下準備】
1、ホタルイカは目とくちばしを取り、サッと水洗いして水気をきる。
2、菜の花は軸先を少し切り落とし、食べやすい長さに切って水に放ち、シャキッとしたらザルに上げる。
3、プチトマトはヘタを取り、縦2〜4等分に切る。
4、ニンニクは芽を取り、粗いみじん切りにする。
5、アンチョビは粗く刻む。
6、赤唐辛子は軸を取り、2〜3つに折って種を出す。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油、ニンニクを入れて弱めの中火で熱し、ニンニクの香りがたってきたら赤唐辛子を加え、香りを油に移す。
2、たっぷりの熱湯に塩を入れ、スパゲティーをバラバラと加え、常に沸騰している火加減で、指定時間より1分短めにゆでる。ゆで上がる1〜2分前に、菜の花を加えて一緒にゆでてザルに上げる。
3、(1)の油に香りが移ったら、ホタルイカ、アンチョビを加えてサッと炒め、さらにプチトマトを加えて軽く炒め合わせる。
4、ゆであがったスパゲティーと菜の花を(3)に加えて炒め合わせる。
5、コショウで味を調えてイタリアンパセリをからめ、器に盛ってブラックオリーブを散らす。
【材料】（2人分）
スパゲティー 160g
塩 16g
ホタルイカ(ゆで) 1パック
菜の花 1/4~1/2束
プチトマト 4個
ニンニク 1/2片
アンチョビ 2枚
赤唐辛子 1本
コショウ 少々
オリーブ油 大さじ 1.5
イタリアンパセリ(ザク切り) 適量
ブラックオリーブ(種抜き) 適量
【下準備】
1、ホタルイカは目とくちばしを取り、サッと水洗いして水気をきる。
2、菜の花は軸先を少し切り落とし、食べやすい長さに切って水に放ち、シャキッとしたらザルに上げる。
3、プチトマトはヘタを取り、縦2〜4等分に切る。
4、ニンニクは芽を取り、粗いみじん切りにする。
5、アンチョビは粗く刻む。
6、赤唐辛子は軸を取り、2〜3つに折って種を出す。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油、ニンニクを入れて弱めの中火で熱し、ニンニクの香りがたってきたら赤唐辛子を加え、香りを油に移す。
2、たっぷりの熱湯に塩を入れ、スパゲティーをバラバラと加え、常に沸騰している火加減で、指定時間より1分短めにゆでる。ゆで上がる1〜2分前に、菜の花を加えて一緒にゆでてザルに上げる。
3、(1)の油に香りが移ったら、ホタルイカ、アンチョビを加えてサッと炒め、さらにプチトマトを加えて軽く炒め合わせる。
4、ゆであがったスパゲティーと菜の花を(3)に加えて炒め合わせる。
5、コショウで味を調えてイタリアンパセリをからめ、器に盛ってブラックオリーブを散らす。
【人気NO.2】ガツンと旨い。ソーセージと菜の花のガーリックパスタ
冷蔵庫によくあるソーセージと菜の花で作る、お手軽パスタです。パスタを茹でている間に具材を炒めておけば、パパッと15分で完成。パスタ全体にニンニクの風味とソーセージのコクがよく効いていて、お腹も心も満たしてくれます。
【人気NO.3】春のごちそう。ハマグリと菜の花のスープパスタ
ハマグリの旨味と菜の花のほろ苦さがマッチした、春の贅沢ボンゴレです。ハマグリからでた出汁をパスタに吸わせることで、シンプルなのにお店レベルの仕上がりに。ビジュアルも良く、目と舌で春を存分に味わえます。
【人気NO.4】定番の春ver。菜の花のカルボナーラ
人気のカルボナーラに菜の花をプラスして、春らしくアレンジ！ ソースは卵と粉チーズで手軽に作れます。濃厚クリーミーな味わいが菜の花のくせをやさしく包み込み、お子様も食べやすい味わいです。
【人気NO.5】具材が主役。菜の花とマイタケのパスタ
菜の花のほのかな苦みとマイタケの豊かな香りを存分に生かしたペペロンチーノです。ツナ缶で旨味をプラスするのがポイント。ニンニクの風味と赤唐辛子のピリ辛さが食欲をそそり、ワインともよく合います。
【人気NO.6】濃厚クリーム味。菜の花の明太クリームパスタ
明太子の塩気と菜の花のほろ苦さが好相性！ 濃厚な味わいの中に軽やかさが感じられる、春らしい一皿です。刻んだ数の子を混ぜる、大葉をトッピングといったアイデアで最後のひと口まで飽きずに味わえます。
【人気NO.7】おうちで簡単。タケノコと菜の花のパスタ
菜の花と水煮タケノコで作る、シンプルなオイルパスタです。菜の花のほろ苦さとタケノコのやさしい甘みがよく合います。イタリアンの中に和の要素を感じられるのが魅力。それぞれの食感も楽しく、食べる手が止まりません。
■菜の花はパスタとの同時茹でが正解！
菜の花は風味や食感を残すために、茹ですぎないのがポイント。茹ですぎてしまうとクタクタになってしまい、栄養素も流れ出てしまいます。パスタが茹で上がる1分前に菜の花を同じ鍋に投入し、そのまま湯切りするのが効率的です。
菜の花が茹で上がったら鍋から取り出して、たっぷりの冷水に浸しましょう。すぐに冷水に浸すと、緑色の鮮やかさをキープすることができ、アクも和らぎます。ぜひ春の食卓に、彩り豊かな菜の花のパスタを楽しんでみてくださいね。
(川原あやか)