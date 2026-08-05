芸能人の結婚
『芸能人の結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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声優でプロ雀士の伊達朱里紗が結婚を発表 Mリーグではトップ雀士として活躍
スポニチアネックス
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令和8年8月8日、レアな吉日に吉報続々 及川光博や五輪メダリストも結婚発表
及川光博は、交際していた一般女性との結婚と妊娠を公式サイトを通じて発表
スポニチアネックス
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俳優の及川光博、一般女性との結婚を発表「新しい命を授かっております」
お相手は一般女性で「新しい命を授かっております」と報告している
オリコンニュース
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「ウマ娘」ナリタブライアン役の声優・衣川里佳 結婚を発表
直筆の文書を公開し、お相手は「気ままな私を全力でサポートしてくれる方」とのこと
スポニチアネックス
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川口春奈と板倉滉が結婚発表 芸能界の慣習が変わりつつある？
FRIDAYデジタル
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カップヌードルにコンビニのチーズハンバーグを投入する背徳レシピが話題
カップヌードル カレーにファミマのチーズインハンバーグを潰して投入するレシピだ
livedoor ECHOES
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キャベツと豚バラ肉で作るご飯がすすむ人気おかずレシピ7選
炒め物・蒸し料理など調理法が多彩で、忙しい日にも活用できるレシピ揃い
E・レシピ
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ナンプラー不要で作れる鶏肉フォー、澄んだスープがちゅるん麺に絡む
鶏むね肉を茹でた旨味たっぷりスープと乾麺フォーが主役の一品で
オレンジページ☆デイリー
2026年8月7日
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レインボー・池田直人が佐藤佳奈と結婚 ジャンボにサプライズ報告
自身のXでは「コントで何度も結婚してきましたが、今回は本当に結婚しました」と報告
オリコンニュース
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永谷園の人気商品「モコモコ」が12年ぶりに復活、令和仕様にリニューアル
2014年終売後も再販希望が絶えず、12年ぶりの復活となった
ガジェット通信
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川口春奈が「授かり婚」発表前に見せていた行動 芸能記者が見解
現代ビジネス
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ヒガシマルうどんスープ半袋だけで作る小松菜とトマトの和風パスタ
味付けは「ヒガシマルうどんスープ」半袋のみで、塩なしで茹でるのがポイント
livedoor ECHOES
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NGT48元メンバーの安藤千伽奈、結婚発表 お相手はインフルエンサー
お相手は「くらっしー社長」としてSNSを運営している、倉島翼氏とのこと
オリコンニュース
2026年8月6日
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アイスクリーム万博「あいぱく」があべのハルカスで8月5日に開幕
34ブランド・100種類以上のアイスが集結し、8回目の開催となる人気イベント
livedoor ECHOES
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ジャバンのりとごま油で仕上げる、病みつきネギトロ丼のアレンジレシピ
ジャバンのりとごま油を使い、わさび醤油不要の仕上がりになるという
livedoor ECHOES
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焼き鳥缶をパスタに和えるだけ、柚子胡椒風味の時短レシピ
「ほていのやきとり柚子胡椒味」缶をタレごとパスタに和えるだけで完成する
livedoor ECHOES
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ツナ缶の缶汁を出汁代わりに使う、キムチ豆乳うどんの作り方
オレンジページ☆デイリー