グループBTS（防弾少年団）が、5thアルバム（正規5集）『ARIRANG（アリラン）』の発売を控え、音楽的変化とグループのアイデンティティに対する悩みを打ち明けた。3年9カ月ぶりにメンバー全員でのカムバックを控えた彼らは、新アルバムの制作過程を収めたドキュメンタリーを通じて、過去と現在、そして未来に向けた思いを共有した。

ネットフリックスは17日、ドキュメンタリー映画『BTS：ザ・リターン』の予告編を公開した。予告編には、BTSのこれまでのワールドツアーの現場やメンバーの除隊の瞬間、米ロサンゼルス（LA）で行われたソングライティング（作詞・作曲）セッション、新曲のレコーディングおよび制作過程などが盛り込まれている。7人のメンバーが一つの空間に集まりアイデア会議を行う様子や、何気ない日常を過ごす様子も公開された。

メンバーたちは、長い空白期間の後にカムバックを準備することへの負担や変化への悩みを率直に明かした。「ちょっときついですよね？」「これって本当にできるのかな」と語り、緊張感をにじませた。続けて「流行は変わり続けるし、同じことを続けるわけにはいかない」「変化をつけるなら今しかない」と強調した。

グループの原点とアイデンティティを振り返る発言も続いた。メンバーたちは「自分たちがいまだに韓国から来た田舎者だという事実」「メンバーと人生の半分をともに過ごした」「第二の家族のような存在」と語った。また「当然戻るべき場所に戻ってきたと思う」と述べ、メンバー全員での活動の意味を改めて考えた。

兵役期間とその後の時間に対する心境も伝えた。メンバーたちは「軍ではただ時間が過ぎた」としつつも、「LAでは時間のはかなさを感じた」と話した。続けて「自分たちをBTSたらしめるものが何かを見つけようとしている」と述べ、グループの本質と音楽的方向性に対する悩みを明らかにした。

予告編のBGMには、韓国の伝統民謡『アリラン』が使用された。「自分たちにしか演出できない場面なのではないか」というナレーションが加わり、新アルバムと新たな章への期待感を高めた。制作陣は「現在のBTSが感じた感情と日常の中のインスピレーションが、音楽にどのように溶け込んでいるのかを見せる作品」と説明した。

演出はバオ・グエン監督が担当した。音楽ドキュメンタリーの演出経験をもとに、アーティストの内面と創作過程を緻密に描いてきた。

BTSの5thアルバム『ARIRANG』は20日午後1時にリリースされる。今回のアルバムには「現在のBTS」が感じている感情とメッセージを込めた新曲が収録される。メンバーたちは新アルバムで、チームのアイデンティティと多くの人が共感できる普遍的な感情を表現することに集中した。

タイトル曲『SWIM』は、人生の波の中でも立ち止まらず前に進むというメッセージを込めたアップビートのオルタナティブポップジャンルの楽曲だ。リーダーのRMが作詞を担当し、現在のBTSの考えと感情を込めた。

ミュージックビデオのティザー映像も公開された。映像は、一人の女性が静かな博物館の展示空間を駆け抜け、大きな船の模型の前で立ち止まる場面から始まる。その後、画面はきらめく海へと転換し、穏やかな波の上に曲名が現れ、幻想的な雰囲気を醸し出す。

BTSはアルバム発売翌日の21日午後8時、ソウル光化門（クァンファムン）広場でカムバック公演『BTS ザ・カムバックライブ：ARIRANG』を開催する。この公演では新曲のステージが初めて公開される予定だ。公演の模様はオンライン動画サービス（OTT）を通じて全世界に生中継される。

ソウル都心各地でもさまざまなイベントが開かれる。主要ランドマークではメディアファサードやドローンライトショーが行われ、漢江（ハンガン）公園一帯にはファンが音楽を楽しめる体験空間が設けられる。光化門一帯も、世界中のファンを迎える空間として設けられる予定だ。

カムバックが迫る中、ファンの期待も高まっている。メンバーたちが公開したコンテンツやティザー映像は、各種SNSや動画プラットフォームで高い再生数を記録し話題を集めている。ドキュメンタリー『BTS：ザ・リターン』本編は27日に配信される。