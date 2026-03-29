3月25日、日本におけるBTSの最新情報を発信する公式Xが発表した企画が、ファンの間で波紋を広げている。【写真】「マジで日本の恥」BTS・ジンにキスを試みた日本人女性毎日10名、合計60名に当選問題となっているのは、日本公演チケットをめぐる「60席限定プレゼントキャンペーン」だ。「BTS JAPANの公式ファンクラブ限定で実施される同企画は、Weverse Shopで対象のアルバムである『ARIRANG』の3形態セットを購入すると、4月17