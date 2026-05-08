韓国の今年3月の旅行収支が11年4カ月ぶりに黒字に転換した。グループBTS（防弾少年団）の公演に春の旅行シーズンが重なったおかげだ。半導体の輸出が増え、商品収支の黒字も歴代最大を記録した。経常収支は35カ月連続で黒字を維持した。8日、韓国銀行（韓銀）は3月の経常収支が373億3000万ドル（約5兆8540億円）の黒字と集計されたと発表した。前月（231億9000万ドル）に記録した黒字の新記録をわずか1カ月で塗り替えた。35カ月連