世界的な人気を誇るBTSが、20日にニューアルバム「ARIRANG（アリラン）」をリリースし、21日には韓国の光化門広場で復帰ライブを開催する。BTSは、メンバー全員が兵役を終え完全体として復帰。日本でも大きな注目を集め、4月には東京ドームで「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN」を予定している。 今回の再始動で、BTSはさらに日本で人気が高まるだろうと音楽関係者は解説する。 「兵役期間中は各メン