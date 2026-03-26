約3年9カ月ぶりに完全体で活動を再開した韓国の7人組グループ「BTS」。日本公演をめぐる“チケット商法”が、ファンの間で波紋を広げている。活動再開とともに5作目のスタジオアルバム『ARIRANG』をリリースしたBTSは、4月9日から全82公演におよぶワールドツアーを開始予定。日本では4月17日、18日に東京ドームで「BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’ IN JAPAN」を開催し、約7年ぶりの来日公演に臨む。そんななか、問題となっているのは、