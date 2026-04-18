4月17日と18日の2日間、約7年ぶりとなるBTSのワールドツアー『ARIRANG』が東京ドームで開催される。【写真】「SPは20人以上！」物々しい雰囲気の中で出発するBTSメンバー出発時には警備員も総出で出動「メンバー全員がそろっての日本公演は、まさにファンが待ち焦がれた再始動の象徴です。ファンクラブ先行をはじめ、直前に決まった機材解放席販売にもアクセスが殺到し、チケットは瞬く間にソールドアウト。2日間で約10万人の動