16日午前、沖縄県名護市のアメリカ軍キャンプ・シュワブの沖合で、高校の修学旅行生らを乗せた小型船2隻が転覆し、合わせて21人が救助されましたが、女子高校生と船長の2人の死亡が確認されました。

海上保安庁によりますと、16日午前10時すぎ、「名護市辺野古沖で、平和丸と不屈が転覆した」と通報がありました。

現場はアメリカ軍普天間基地の移設をめぐり、埋め立て工事が行われる名護市辺野古沖で、2隻の小型船が転覆し、乗船していた京都府の同志社国際高校の修学旅行生らあわせて21人が海に投げ出されたということです。

全員がまもなく海上保安庁のボートで救助されましたが、このうち17歳の女子高校生1人と70代の船長の男性1人が意識不明の状態で搬送され、その後、死亡が確認されました。17歳の女子高校生は、救命胴衣を着用していたということです。

ほかに女性2人が頭にけがをしているということです。

同志社国際高校によりますと、2隻には16日、平和学習の研修旅行で沖縄を訪れた2年生18人が乗っていたということです。

転覆した「平和丸」と「不屈」は普段は、辺野古の工事に抗議する市民団体が使用しているもので、海上保安庁は転覆したときの詳しい状況を調べています。