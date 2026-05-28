自宅で生後３か月（当時）の長男に暴行したとして、大阪地検は２７日、大阪府高槻市寿町、会社員の男（３０）を傷害罪で起訴した。捜査関係者への取材でわかった。長男は意識不明の重体。男は育児休業から復職した直後で、調べに「ストレスが限界に達し、首を絞めてソファに投げた」と供述しているという。捜査関係者によると、男は今月５日正午頃、自宅の集合住宅で、長男の首を絞めたり、抱きかかえた状態でソファの上に２回