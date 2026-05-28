北海道江別市の公園で2024年10月、大学生の男性（当時20）・Xさんが6人から集団暴行を受け、死亡した事件。強盗致死などの罪で起訴された男女6人のうち、川村葉音被告（21）を含む3人の公判が5月25日より、札幌地裁で開かれている。【写真】一緒にダンスを踊る川村葉音被告と八木原亜麻被告。主犯格・川口被告の金髪姿も3人はそれぞれ起訴内容を認めており、主な争点は量刑だ。3人はいずれも隷属的な立場であり、別の被告の男