実は、白髪隠してます♡【40・50代】頑張ってる感なくてイイ◎「ナチュラル白髪ぼかし」

年齢と共に増える「白髪」は、自然に馴染ませておしゃれ見えを目指してみて。今回ご紹介するのは、頑張っている感を出さずに白髪をカバーできる「ナチュラル白髪ぼかし」。髪に柔らかな立体感が生まれ、白髪を自然にぼかしながら抜け感を演出できそうです。気負わずきれいを叶えたい大人女性にぴったりなヘアスタイルをレポートします。

ハイライトが毛流れを引き立てる

こちらのヘアスタイルは、ツヤのあるカラーが美しい毛流れを引き立てているのが魅力。「髪を傷めず白髪を活かす」方法を提案している@hair_by_keikoさんが「表面からハイライトを入れて⁣ベージュに染まった白髪とブレンド」とコメントしているように、ハイライトの入れ方やカラー次第で白髪をぼかしながらおしゃれな髪色を楽しめそうです。

軽やかな仕上がりがおしゃれ

こちらは、スタイリストの@sakosakosakosakoさんが、「ナチュラルで品のあるハイライトカラー」と紹介しているヘアスタイル。細いハイライトが髪に自然な立体感を与え、ナチュラルに白髪をぼかしています。軽やかな雰囲気に仕上がるので、これからの季節にもおすすめです。

大人かわいいふんわりパーマボブ

こちらのヘアスタイルは、ふんわりとしたパーマがニュアンス感を演出しているのがポイント。スタイリストの@hanae.yamaguchiさんは、「カラーはナチュラルトーンの赤みのないベージュ」を選ぶことで白髪ぼかしにアプローチ。ウェーブによる動きが自然に白髪をぼかしてくれるのも、パーマを選ぶメリットのひとつと言えそうです。

白髪を活かしたカラーが抜け感を演出

白髪が自然に馴染んだナチュラルなヘアスタイル。スタイリストの@chikara.ito___さんによると、「ハイライトっぽく見える筋感は、白髪を活かしたハイライトで、ブリーチ等は一切使用していません」とのことで、白髪をそのまま活かすこともできるのだとか。

writer：Nakazono Sayuri