連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）がいよいよクライマックスを迎える。主人公・トキを演じる郄石あかりと、その夫・ヘブン役のトミー・バストウをはじめ、演技巧者たちよる名シーンの数々が思い出されるが、その陰で人知れずドラマを支えた“名脇役”がいた。それは、料理だ。

【写真】裸足での収録を寒がっていた郄石あかりのために作ったしじみ汁やキャストに大人気だったステーキ。つまみ食いの常連は…

NHK大阪放送局（通称BK）制作の歴代の朝ドラに出演したキャストたちが異口同音に「消え物（シーンで出される食事）が美味しすぎて、カットがかかってもずっと食べている」とコメントしている。今回も収録現場で郄石あかりが「はぁ〜」と息を吐き、トミー・バストウがステーキにテンションを上げ、そしてキッチンに何度も“つまみ食い”に訪れたキャストまで……。

朝ドラでは14作品、BKの朝ドラでは13作連続で料理指導を担当しているフードコーディネーター・広里貴子さんに、出演者たちが愛してやまない「『ばけばけ』ごはん」のこだわりを聞いた（全2本の1本目）。

小泉八雲の曽孫に聞いた「八雲が好んでよく食べていたもの」

――以前のインタビューで、毎回朝ドラの制作が決まるとすぐさま舞台となる地域に飛んでいって、取材をされるとうかがいました。『ばけばけ』の料理制作も、まず松江の取材からはじまったんでしょうか。

広里貴子さん（以下、広里） そうなんです。『ばけばけ』の取材は2025年の2月から、前作の『おむすび』（2024年後期）がクランクアップしてすぐ、松江に行きました。



しじみ汁は子ども時代からずっとトキ（福地美晴）の大好物 （C）NHK

――松江ではどんな方に取材されたんですか？

広里 地元の漁業組合の方、松江の料理人の方たち、それから、道の駅で働いているご婦人方にも取材をしました。小泉八雲記念館に行って、小泉八雲さんの曽孫で『ばけばけ』にもご協力携いただいている小泉凡さんにもお話をうかがえたのがありがたかったです。八雲さんが好んでよく食べていたものを教えていただきました。出雲そばをはじめ、和食もよく食べていたとのことで、『ばけばけ』でヘブンさんが食べる料理に活かされています。

――子孫の方からの証言は貴重ですね。

広里 八雲さんは卵がお好きだった、ということで花田旅館でヘブンさんの朝食にはエッグスフーフー（目玉焼き）を欠かさず出したり、ヘブンさんとトキちゃんの結婚パーティーでも、松江の伝統料理が並ぶ中、大量のエッグスフーフーを盛り付けた一皿をプラスして遊び心を出してみました。ちなみに花田旅館でヘブンさんが飲んでいた生卵は、黄身がオレンジジュース、白身がレモンジュースのゼリーでできています。それぞれ「らしい」固さになるようにゼラチンの量を工夫しました。

――物語の大事な役割を担う「しじみ」についても相当なこだわりがあるのでは。

広里 しじみについては、特に取材時間を割きました。しじみの大きさや食べ方などについてうかがった、地元の皆さんのお話が貴重な資料になっています。『ばけばけ』で使用したしじみは全て松江に隣接する宍道湖から取り寄せていて、これは漁業組合さんのご協力なくしては実現できなかったことです。本当に感謝しています。

朝ドラの撮影って、多少ロケはありますけど、やっぱり大阪のスタジオでの撮影が中心になるんですね。そうするとなかなか「舞台となった土地の味」が伝わりにくい。なので、可能な限り現地から取り寄せた食材を使って、視聴者の皆さんと、役を演じる俳優の皆さんに少しでも松江の空気を感じてもらえるようにしたいという思いが強くありました。

――しじみのほかに、松江で取材されて印象に残った食材、ドラマに取り入れた食材を教えてください。

広里 板若布や、松江の伝統野菜・津田かぶはシーンに出すことができてよかったです。劇中で、しじみ汁に使っている味噌、煮物に使っている醤油は松江から取り寄せたものです。日本酒に梅干しを加えて煮詰めた「煎り酒」も当時松江でよく使われていたもので、これもドラマ内で出した料理の調味料として使っています。

しじみ・鰻・スズキ・モロゲエビ・アマサギ（ワカサギ）・鯉、白魚で「宍道湖七珍」と呼ばれる魚介類が名産で、しじみ以外にもこの中からなるべくたくさん出したかったんですが、なかなかシーンの設定と季節が合わなかったりして、十分に叶わなかったのが心残りです。

明治時代に松江で「一般的」だったしじみの大きさは？

――松江は宍道湖だけでなく日本海にも面していて、海の幸が豊かなんだろうなというのがドラマを観ていて伝わりました。

広里 ヘブンさんが骨を取るのに苦戦していたり、タエさん（北川景子）が三之丞くん（板垣李光人）とトキちゃんのために作った昼ごはんで登場したノドグロも松江の名産です。今では高級魚として知られるノドグロですが、昔は「下魚」と呼ばれて、庶民が普段使いする魚だったんですよ。

特にインパクトがあったのが、お祝いの席で出される「奉書焼き」という郷土料理。尾頭付きの鯛やスズキを濡らした和紙に包んで蒸し焼きにしたもので、江戸時代から伝わる料理なのですが、現在でも松江の旅館や料理屋さんで出されています。『ばけばけ』ではトキちゃんとヘブンさんの結婚パーティーのほか、3回ほど登場しています。

――ドラマに登場した宍道湖産のしじみ、粒がとても大きいですよね。あのふっくらとした身が印象的でした。

広里 取材させていただいた松江の方々と相談して、『ばけばけ』で使うのは「どの大きさがいちばんいいか」をまず決めたんです。ドラマではLサイズを使うことにしました。それよりもっと大きな「2L」「3L」というものもあるんですが、明治の時代に松江で「一般的なしじみ」とされていた大きさと、お椀とのバランスも考慮して「L」にしました。

松野家は武家なので、貧窮した時代でも「四つ椀」と呼ばれる本膳で使われる塗りのお椀を使っていました。この小ぶりなお椀に入れるしじみ汁ならLサイズがちょうどいいだろうと。

――昨年『きょうの料理』（NHK Eテレ）で「“ばけばけ”のふっくらしじみ汁」として「しじみは口が開いたら一度ザルにあげ、汁に味噌をといてフツフツとするまで温めてからしじみを戻し入れる」というレシピを紹介されていました。このレシピが、ドラマ内でもフミ（池脇千鶴）からトキに、トキからタエに、同じように伝えられていましたが、これは広里さんのオリジナルレシピですか？

広里 しじみって、火を通しすぎると身が硬く、小さくなってしまうんです。どうしたら身をふっくらさせられるか、いかにしてトキちゃんが心から「はぁ〜」と言えるぐらい美味しそうに印象づけられるかと考えて、このレシピになりました。

これがシーンにも反映されて、フミさんやトキちゃんも「しじみを一度ザルにあげる」という一手間をかけて作っています。お客さんが召し上がるタイミングに合わせて、ふっくらとした身が入った温かい汁をお出しできるという理由から、松江の旅館や料理屋さんでもこの手法が使われています。

郄石あかりが「はぁ〜」と息を吐いたしじみ汁

――フミからトキに、トキからタエに伝わった、「コロコロ〜コロコロ〜」という、しじみの洗い方も独特でしたね。

広里 あれも松江で現地の方に実際に洗い方を見せていただきながら教わりました。同じ貝類でも、アサリなんかは殻どうしをゴリゴリとこすり合わせて洗いますよね。でもしじみは、あまり強くこすると、あの殻の美しい黒の部分が禿げ落ちて、汁の中に混じってしまうんですよ。出雲ことばで「めげる」「貝がめげるでな」という言い方をするんですけど。

この、優しく洗うやり方をフミさんがトキちゃんに、トキちゃんがタエさんに教えるときに、どう表現したらいいのかと悩みました。松江の方にも相談して、「コロコロ〜」とオノマトペで伝えるのがいいだろうということになり、台本に取り入れられました。

――しじみ汁を飲むときに郄石あかりさんが出す「はぁ〜」という声で、「本当に美味しいんだろうな」というのが伝わってきました。ドラマに登場した料理で、郄石さんがお気に入りのメニューは他にもありましたか？

広里 厚揚げの炊いたのや、大根の炊いたのとか、煮しめ系がお好きのようでした。しじみ汁も美味しい美味しいといって飲み干してくれていましたね。あかりちゃんは「あれが美味しかった」みたいな感想をズバッと言ってくださる方。いつも元気で、本当によく食べてくださって、こちらのほうが元気づけられてしまうほどでした。

――以前のインタビューで、朝ドラのヒロインにはとにかく健康で、約1年間の撮影を無事乗り切ってほしいと願いながら、なるべく美味しくて身体にいいものを作るようにしているとおっしゃっていました。今回も「郄石あかり強化メニュー」みたいなものがあったのでしょうか。

広里 このドラマは食事をしながらしゃべるシーンがとにかく多くて、とくに主人公のトキちゃんは台詞も多いので、できるだけ箸でつまみやすいもの、食べやすいものを出していました。トキちゃんがヘブンさんと結婚してから、「何が嬉しいって、足袋を履けるようになったこと！」とあかりちゃんが言うぐらい、それまではずっと裸足で寒そうだったんですよね。なので、なるべく身体を温めるように、生姜を入れたり、根菜を多めに使うように心がけていました。あとはやっぱり、おいしいしじみ汁ですね。

料理を用意しているとキャストが次々に「つまみ食い」に

――そのほか、キャストの皆さんとの思い出に残るエピソードはありますか？

広里 トミーさんはお肉が大好きなので、やっぱりお肉を出したときは喜ばれていましたね。『日本滞在記』完成記念のパーティーが行われたときの洋食でステーキを出したときは、みなさんテンションが上がっていました。吉沢亮さんや岡部たかしさんが「おぉっ！」「肉だ！」と歓声を上げていました（笑）。お二人や池脇千鶴さんにとっては『ばけばけ』で初めて出てきた牛肉のお料理だったので。

お肉の日以外でも、その日出す料理を準備していると、岡部さんがよくつまみ食いをしにきてくれました（笑）。

――イメージ通りというか（笑）。

広里 「今日は何が出るんかな？」なんて楽しみにしてくださって、厨房を覗きにきて。ありがたいことです。そんなところも、BKの良さなのかなと思います。スタジオがそんなに大きくないので、常に「みんな一緒に」という感覚が現場にあるんですね。それに応じて、料理でもできるだけ温かい雰囲気を出したいと考えています。

〈「口紅を連想させる」と言われ…「ばけばけ」をざわつかせた“口元の赤いソース”作りに挑んだ料理人の「細かすぎるこだわり」〉へ続く

（佐野 華英）