俳優の北川景子が、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。【写真あり】“親子3人”集合ショットが公開された北川景子公式SNSは「親子3人で撮影させて頂きました。シーンを撮影中、モニターを見ていた高石さんが『二人が自分の力で生きてる、うれしい！』と感激されていま