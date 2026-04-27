4月中旬の週末、多くの人が買い物を楽しむ東京・品川の商業施設。その一角で、携帯を眺めながらうつむく女性の姿を発見。ボリュームのあるパーマが印象的だが、顔を上げると、なんと女優の郄石あかりだった。居合わせた通行人はこう語る。「ロケ撮影が行われていました。齋藤飛鳥さんが膝上ギリギリまでスリットの入ったスカートをはいて歩いていたので目が釘付けになっていると、鳥の巣のような髪型の女性が近づいてきて