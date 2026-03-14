女優の郄石あかりが、共演俳優の激やせぶりについて語った。１３日に生放送されたＮＨＫ「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）にゲスト出演。ヒロインを務める朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）について語りつくした。番組の中盤では、俳優・吉沢亮の話題に。病に侵される錦織を演じた吉沢は、役作りで１３キロ減量。視聴者から「吉沢亮さんのやせた姿を最初に見た時はドキッとしませんでしたか