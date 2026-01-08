女優の高石あかり（23歳）が、1月7日に放送された情報番組「列島ニュース」（NHK）に出演。朝ドラ「ばけばけ」の放送後も「街中で声を掛けていただく、というのはほぼなく。あまり日常は変わらない」と語った。朝ドラ「ばけばけ」に出演している高石あかりに、高瀬耕造アナがインタビューを実施。「ばけばけ」放送後に以前と変わったことについて質問が出ると、高石は「街中で声を掛けていただく、というのはほぼなく。あまり日常