シンガー・ソングライターの米津玄師さん（35）の楽曲が、11日に発表された『第40回 日本ゴールドディスク大賞』で計6部門を受賞。『ベスト3ソング・バイ・ダウンロード』も独占し、日本ゴールドディスク大賞の歴史で史上初の快挙を達成しました。

日本ゴールドディスク大賞は、日本レコード協会が1987年に制定。毎年、当該年度のレコード産業の発展に大きく貢献したアーティストや作品をたたえる賞です。

今回、米津玄師さんはストリーミング部門で『IRIS OUT』が『第40回日本ゴールドディスク大賞』の最高賞でもある『ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング(邦楽)』と『ベスト5ソング・バイ・ストリーミング』の2冠に輝きました。

また、ダウンロード部門では、ガンダムシリーズ最新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』の主題歌として書き下ろされた楽曲『Plazma』が最高賞の『ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード(邦楽)』を受賞。

さらに、対象期間中に配信が開始された有料ダウンロード数の合計の上位3作品に贈られる『ベスト3ソング・バイ・ダウンロード』では、受賞枠である3作品すべてを 米津玄師 さんの楽曲『IRIS OUT』、『Plazma』、『BOW AND ARROW』が独占。同一アーティストによる『ベスト3ソング・バイ・ダウンロード』の独占は、日本ゴールドディスク大賞の歴史において史上初の快挙となりました。