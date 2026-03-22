タモリ（80）の本名が森田一義だったり、反町隆史（52）は野口隆史だったりと、芸能人は本名と異なる“芸名”で活動するケースが多い。一方で、本名のまま活動している芸能人も少なくない。たとえば松坂桃李（37）や小栗旬（43）、神木隆之介（32）などは本名で活動していることで知られている。まるで芸能界入りを見越して名付けられたかのうような印象的な名前だけに、本名だと知って驚いた人も多いのではないだろうか。そこで本