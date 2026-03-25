ヨガやマラソン、ライブや映画上映も！東京都と東京高速道路が2026（令和8）年4月に、廃止された銀座の「KK線」こと「東京高速道路」の上を歩行者に開放するイベント「Roof Park Fes & Walk 2026」を開催します。【歩いてオッケーなんですか！？】これが銀座の「高速道路跡のホコ天」です（写真で見る）東京・銀座のビル街を走る高架ルートとして知られたKK線は、首都高C1都心環状線のルート変更や周辺の再開発を実施する