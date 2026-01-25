〈《「紅白で一番よかった歌手」結果発表！》「圧倒的」「立っているだけでかっこいい」福山雅治やMISIAを抑え、熱いコメントが集まった“男性歌手”は？〉から続く大みそかに放送された「第76回紅白歌合戦」。番組テーマには「つなぐ、つながる、大みそか。」が掲げられ、全49組のアーティストが紅組・白組・特別枠に分かれてパフォーマンスを披露しました。【写真で見る】「紅白歌合戦で一番よかった歌手」ベスト30を見る今