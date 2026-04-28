アーティストの米津玄師が、新曲「烏」（読み：からす）を「2026 NHKサッカーテーマ」として書き下ろしたことが発表された。楽曲は、5月10日（日）放送の『サンデースポーツ』（NHK総合／21時50分）内で初公開される。【動画】1.8億回再生突破「IRIS OUT」■長年愛してきたサッカーをテーマに制作国内週間ストリーミングで「史上最速」での1億回再生突破と「史上最高」週間再生数を同時に達成した2025年の代表曲「IRIS OUT」に