スギ花粉の大量飛散で、花粉症の患者数が増えています。

都内のクリニックでも3月に入り花粉症患者が約2倍に急増しており、発熱外来を花粉症外来に変更して対応してるといいます。

いとう王子神谷内科外科クリニック 伊藤博道院長：

非常に重い症状の患者さんが爆発的に増えていますね。「目を取り出して洗いたいぐらい」だと訴える人もいます。

恵俊彰：

インフルエンザやコロナの流行はどうですか？

伊藤博道院長：

まだいるにはいるんですけど、花粉症の患者さんが多すぎるので、発熱外来とのバランスが一気に逆転しました。

その一週間前は発熱外来がすごかったんですよ。インフルエンザBの患者さんが過去最多ぐらいだったのに、一週間でガラッと、風向きが変わるという。

伊藤院長によると、今年一番多い症状は、「目のかゆみ」だそうです。

恵俊彰：

僕も大変でした。目が痒くて痒くて。でも今、目の周りに病院でもらったクリームを塗っているんですよ。この3日間でだいぶ良くなりましたね。

街の人はー

「私は鼻水と、目と鼻のかゆみと、本当にひどい時は蕁麻疹が出ちゃったり肌荒れしたりします。対策としては、病院で注射打ってもらったり、薬をいただいたり、スプレーをしたり、花粉用のメガネをしたりしてます。

寝づらいですし、もう朝起きたら多分無意識にかいちゃってて、もう目がパンパンで外に出れる感じではないです。」（20代女性）

「急に暖かくなった日にすごくひどくなって、それからずっと続いています。

寒い日でも、目もかゆいし鼻水もすごいし、喉が痛いです。

寝っ転がると鼻が詰まっちゃうので、朝起きると喉がやられてます。」（20代女性）

“モーニングアタック”対策は

花粉の飛散のピークは昼と夕方なので、通常、外出してから症状が強く出ます。

しかし今年は、目覚めた時からつらい症状が出る“モーニングアタック”に悩まされている人が多くいるといいます。

伊藤博道院長：

ここ2、3年で“モーニングアタック”という言葉が出てきたので注意深く患者さんに聞くと、半数近く、あるいはそれ以上の人が朝からの症状が一番つらいといいます。

朝の症状は、夜中にたまった床の上の花粉や布団の中にある花粉やダニが舞い上がる。それから朝に自律神経が切り替わって、粘膜の過敏性が高まるのが原因です。ここをしっかり抑える必要がある人が、一定数いるんですよね。

出かける時に薬を飲んだり、点鼻したりすると、（タイミングが）ちょっと遅れてしまうんです。

“モーニングアタック”には、寝る前の対策が必要です。

▼寝る前に薬を飲む

▼寝る前に点眼、点鼻薬を使う

▼空気清浄機や加湿器を使う

伊藤博道院長：

例えば1日1回の抗アレルギー薬は夜にしっかり飲む。それから1日1回のタイプの点鼻薬も夜寝る前に使う。

確実に浸透してきますから、目にはクリームがとてもいいと思います。

こういった対策に加え、きちんと加湿と空気清浄機をして寝ると、朝の症状がしっかり抑えられて、昼の症状もあまりひどくならずに済むことが期待できます。

Q.夜寝る前に鼻詰まりを解消する方法は？

伊藤博道院長：

先ほどの、点鼻薬をさすのが一つの方法です。1日1回が多いので、夜にさしてしまうという方法が一つあります。

その他には「温める」。例えば温かいおしぼりで温めると血流が良くなります。

恵俊彰：

目がかゆいから触ってしまって真っ赤になるんですけど、お風呂に入ると目の赤みが取れるんですよ。これは何ですか？

伊藤博道院長：

血流が良くなるので、周りの血管の周りのむくみがとれます。

温めすぎはいけませんので、程よく温めるといいです。

まつ毛や眉毛についた花粉を洗顔で落とすのは有効？

恵俊彰：

本当は帰ってきてすぐにお風呂に入るのが一番いいと言うじゃないですか。でもそれが出来ない時に何度も顔を洗っています。

伊藤博道院長：

静電気によって、まつ毛や眉毛には結構な量の花粉がついています。顔を洗うのも有効です。

マスク・薬以外の対策は？

伊藤博道院長：

医食同源で「腸内環境」を整えることです。ヨーグルトなどの発酵食品や食物繊維をバランスよく摂りましょう。

他には、床の拭き掃除をする、空気清浄機を24時間稼働させる、加湿する、ゆっくり長い時間寝ることが重要です。

（ひるおび 2026年3月6日放送より）