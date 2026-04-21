グラビアアイドルの橋本梨菜が20日、自身のインスタグラムを更新。食物アレルギーを明かした。 【写真】鍛えていますね～見事な腹筋 「日常～」と書き出し、イベントやトレーニング、カフェでくつろぐオフショットを掲載。「アレルギーひどくて、花粉かな～？と思いつつ、しっかり検査したら、好きな食べ物たちが、かなりのアレルギーと知りとっっっても絶望した3月」と多くの