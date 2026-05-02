鼻が詰まっているときに、やってはいけないこととは何か。耳鼻咽喉科医の木村至信さんは「鼻は粘膜があり、荒れやすく炎症を起こしやすい部位だ。強くかんだり、安易に鼻うがいをしたりすると、かえって症状が悪化する。思わぬ病気につながることもある」という――。（第2回）※本稿は、木村至信『1万人の鼻の悩みを解決した医師が教える鼻炎のリセット法』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／liza5450