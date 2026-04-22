会社員のこーんさんの漫画「やらない言い訳」が、Xで2800以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む春、作業のために机に向かうものの、「花粉症でしんどいからやめよう」とすぐに思ってしまう作者。それは季節が変わっても…という内容で、読者からは「やらない理由はいくらでもあるんですよね…」と共感の声が上がっています。気付けば「やらない理由」探し…抜け出せないループこーんさんは、Xや『