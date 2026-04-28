植樹活動に参加する中国の習近平国家主席（中央）＝3月30日、北京郊外（新華社＝共同）【北京共同】中国の習近平国家主席は中国全土で植樹活動を大々的に推進するよう号令をかけた。国営メディアが28日までに報じた。中国の中期経済目標「第15次5カ年計画」（2026〜30年）は「大規模な国土緑化行動」を展開すると表明。ただ中国は近年、花粉症の住民が増えており、交流サイト（SNS）では「もう植えないでほしい」との悲鳴も上が