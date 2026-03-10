「N響×ポケモン」公演の詳細発表、ファン歓喜「絶対鳥肌！」「チケット争奪戦になりそう…」 ポケモンが楽器持ちポーズ
「ポケモン」が10日、公式Xを更新。8月に全国4会場で開催される「N響 × ポケモン クラシックコンサートツアー」の詳細情報を公開した。
【写真】ポケモンたちが楽器持ち“ポーズ！”キュートなイラスト
2026年に創立100年を迎えるNHK交響楽団（N響）と、同じく誕生から30周年を迎える「ポケットモンスター」シリーズの記念コンサートツアー。8月21日から、東京、京都、大阪、福岡の4会場で開催される。
1996年発売の『ポケットモンスター 赤・緑』から『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』まで、歴代の作品から厳選された楽曲をオーケストラ・アレンジでお届けするのに加え、冒険のはじめにパートナーになるポケモンたちのタイプ「くさ・みず・ほのお」をイメージした、クラシック音楽も取り上げる。
また、「ポケットモンスター」シリーズ完全新作『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』より、NHK交響楽団が演奏を担当した本作のメインテーマを披露する。
この発表にファンは歓喜。「30年生きててよかった」「チケット争奪戦になりそう…」「鳥肌確定やん」「今からワクワクしてる」「イラストが可愛い！」などのコメントが集まっている。
なお、4公演ともにチケット「1回券発売開始日」は、「N響年間会員・シーズン会員先行」が5月14日から5月18日、「先行抽選受付（WEBチケットN響限定）」が5月19日から5月26日。「一般」が6月7日から発売。
