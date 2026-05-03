「憧れの異世界。」をブランドに掲げ、アトラクションやエンタメコンテンツが進化し続けている長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」。同パークでは、2026年4月24日より、成長戦略第3弾として日本初となる『エヴァンゲリオン』をテーマにした8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」がグランドオープン！これに伴い、ラリーアトラクションやグルメ、グッズなども登場している。【写真】衝撃を生