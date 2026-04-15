今年の大河ドラマ『豊臣兄弟!』（NHK総合）は、豊臣秀吉とその兄弟たちの共闘を描く。1月14日には、追加キャストが発表され、豊臣秀吉の家臣・福島正則を注目の若手俳優が演じる予定である。言わずと知れた代表曲「愛のメモリー」の歌手・松崎しげるの長男、松崎優輝だ。追加キャスト発表時、松崎優輝はちょうど舞台『忠臣蔵』公演期間中だった。映画デビュー作では戦国時代にタイムスリップする野球部員役を演じたが、大河