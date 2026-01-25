織田信長は秀吉、秀長兄弟をどう評価していたのか。歴史評論家の香原斗志さんは「NHK大河ドラマでは秀長が近習に抜擢された。史料に描かれた信長の評価を見れば、その描き方は的を射ていると感じる」という――。狩野元秀画「織田信長像」賛・跋。原本は愛知県西加茂郡挙母町長興寺所蔵（写真＝東京大学史料編纂所／PD-Japan／Wikimedia Commons）■NHK大河ドラマで描かれた興味深い場面尾張国（愛知県西部）の中村（名古屋市中村