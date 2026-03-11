2月中旬、あるヴァイオリニストがYouTubeに投稿した動画がXで話題を呼んだ。「音大おじさんって誰？藝大生が見た音楽業界の“歪んだ構造”」と題するその動画では、音大生に迷惑行為を行なう男性の実態について20分以上にわたり語られ、多くの人に衝撃を与えた。なぜこうした発信をしたのか。動画を投稿したヴァイオリニストの原田真帆氏に取材を行ない、その真意について聞いた。 【画像】約１年かけて作った「音大おじさん」問