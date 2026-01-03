細かすぎるけど伝わってほしい、前総理大臣の偏愛トーク！近年、オタク趣味を隠すことなくSNSで全開放する政治家も増えているが、その先駆けであり、知識量と熱量で圧倒的に"ホンモノ"と言えるのが、石破茂前内閣総理大臣だ。鉄道、プラモデル、そしてアイドル。総理大臣職を退いた今だからこそ、石破さんの偏愛トークを聞きたい......そんな思いで編集部は議員会館に突撃した！【写真】大切に保管している〓エンディングプラモ