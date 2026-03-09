¡Ú¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Þ¤È¤á¡ÛU29¸ÂÄê¤Ç50%´Ô¸µ¡ª¥Á¥ãー¥¸¤À¤±¤ÇºÇÂç7,500±ß¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ý¥¤³èYouTuber¤Î¤ª¤Ë¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤¬¡¢¡Ö¡Ú¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡ÛU29¤Ï50%´Ô¸µ¡ª3/20～88,800±ßÅö¤¿¤ë¡ª7,000±ß¥Á¥ãー¥¸ÆÃÅµ¤Þ¤ÇÁ´Éô²òÀâ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥ê¥¯¥ëー¥È¤È»°É©UFJ¶ä¹Ô¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿·èºÑ¥¢¥×¥ê¡Ö¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢WBC¡Ê¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤¬NetflixÆÈÀêÇÛ¿®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤Netflix¤ÈLINE¤ÎÆÃÅµ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·¥×¥é¥ó¡ÖLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à with Netflix¡×¤ò¾Ò²ð¡£·î³Û890±ß¤«¤éÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¸þ¤±¤Ë1¥ö·î¼Â¼ÁÌµÎÁ¤ÎÆÃÅµ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËÜÂê¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Î²òÀâ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤½¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¶ä¹Ô´Ö»ñ¶â°ÜÆ° ´°Á´¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£°Û¤Ê¤ë¶ä¹Ô¸ýºÂ´Ö¤Î¤ª¶â¤Î°ÜÆ°¤¬¡¢¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤Ç²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢3·î9Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÀâ¡£ºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡ÖU29¸ÂÄê¡ªËèÆüÈ¾³Û¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤À¡£¤³¤ì¤Ï1996Ç¯1·î1Æü°Ê¹ß¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¡Ê3·î9Æü～19Æü¡Ë¤Ë¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ÎVisa¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¤Ç·èºÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÍøÍÑ¶â³Û¤Î50%¤¬COIN+»Ä¹â¤Ç´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£´Ô¸µ¾å¸Â¤Ï´ü´ÖÃæ¹ç·×1Ëü±ß¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê2,000±ß¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤Ë¤Þ¤ë»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥«ー¥É¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¡ÚÀèÃå10ËüÌ¾¡Û¥ê¥¢¥ë¥«ー¥ÉÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¼Â¼ÁÌµÎÁ¡§ÄÌ¾ï900±ß¤Î¥ê¥¢¥ë¥«ー¥ÉÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¤¬¡¢COIN+»Ä¹â¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡£´ü´Ö¤Ï3·î16Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¦¡Ú3·î20Æü³«»Ï¡Û8.88Ëü±ßÅö¤¿¤ëÃêÁª´ë²è¡§´ü´ÖÃæ¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¡¢¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥ÈVisa¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¤ò¹ç·×5,000±ß°Ê¾åÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç50Ì¾¤Ë8.88Ëü±ßÊ¬¤ÎCOIN+»Ä¹â¤¬Åö¤¿¤ë¡£5,000±ßÍøÍÑ¤´¤È¤Ë±þÊç¸ý¿ô¤¬1¸ýÁý¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£
¡¦¡Ú¿·µ¬¸ÂÄê¡Û¥Á¥ãー¥¸¤À¤±¤Ç2,000±ß¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡§3·î16Æü¤Þ¤Ç¤ËËÜ¿Í³ÎÇ§¤È¥ê¥¯¥ëー¥ÈIDÏ¢·È¤òºÑ¤Þ¤»¡¢15,000±ß°Ê¾å¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤È¡¢Á´°÷¤Ë2,000±ßÊ¬¤ÎCOIN+»Ä¹â¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦¡Ú»°É©UFJ¶ä¹ÔÍøÍÑ¼Ô¸þ¤±¡Û½é²ó¥Á¥ãー¥¸¤ÇºÇÂç5,000±ß¡§»°É©UFJ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é½é¤á¤ÆCOIN+¤Ë¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¡£1²ó¤Ç3Ëü±ß°Ê¾å¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤È¡¢5,000±ßÊ¬¤ÎCOIN+»Ä¹â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤ª¤Ë¤Þ¤ë»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·µ¬¥æー¥¶ー¤ÏÈó¾ï¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£³Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ï´ü´Ö¤ä¾ò·ï¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥×¥ê¤ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¡¢»²²Ã¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
