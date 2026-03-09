プールC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日、東京ドームで1次ラウンド・プールCで韓国が豪州と対戦する。キム・ヘソン内野手（ドジャース）が負傷によりスタメン落ち。同じくシェイ・ウィットコム内野手（アストロズ）もスタメンから外れた。

崖っぷちの韓国に激震が走った。試合前に会見したリュ・ジヒョン監督は、キム・ヘソンが前日の台湾戦の10回2死一塁から決死の二盗でスライディングした際に左手の指を負傷したことを明らかに。コンディションを考慮し、スタメンから外したという。キム・ヘソンはドジャースで大谷翔平と同僚。9番を打ち、打率は10打数1安打、打率1割だが、7日の日本戦で同点2ランを放った。セカンドも守り、内野の要でもある。

また、同じくメジャー組で攻守に精彩を欠いている韓国系米国人のシェイ・ウィットコムもスタメン落ち。初戦のチェコ戦で2本塁打したものの、以降は日本戦が4の0、台湾戦も3の0。特に台湾戦は好機で併殺を打ち、攻守で精彩を欠いた。

ここまで1勝2敗。1次ラウンド突破をかけた豪州戦は得点数、失点数も関係するが、まずは勝つことが大条件だ。指揮官は「試合時間が3時間ほどあるなら、あまりそれに縛られると悪い結果を招きかねないという話もしながら、必ずいい結果が出るという信念を持たせました」と明かした。

キム・ヘソンのスタメン落ちについては、続けて会見したキム・ドヨン内野手が熱い想いを吐露した。

「二盗の状況であのようなプレーが出ましたが、あそこまでしてくれたのに得点につなげられなかったのは非常に申し訳なく、悔しい気持ちが大きいです。まだ最終的な結果は出ていません。ヘソン兄さんも同様に、全選手がマイアミ行きに向けて最大限努力します。むしろこの試合に向けて一層闘志が燃えあがっているようです」

2013年以降、3大会連続で1次ラウンド敗退中。今大会はマイアミでの準々決勝進出を最初の目標に掲げて戦ってきた。緊急事態を総力戦で豪州戦で乗り越える。



（THE ANSWER編集部）