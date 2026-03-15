WBC 2026
『WBC 2026』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年3月19日
2026年3月18日
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WBC天覧試合 雅子さまは普段以上に柔らかい表情だったか
ソフトボール少女だった雅子さまは普段以上に柔らかい表情だったと回顧
NEWSポストセブン
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ベネズエラ「我々が王者だ！」下剋上V達成…選手は歓喜の輪作り、号泣 WBC
劣勢の前評判を跳ね返し、ナインは歓喜の輪を作り、指揮官は号泣
THE ANSWER
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ベネズエラ「マイアミの歓喜」WBC初優勝…スター軍団・アメリカを倒した
9回にスアレスが勝ち越し二塁打を放ち、南米初の栄冠をもたらす
スポニチアネックス
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WBC決勝で伊藤園のCM、大谷翔平の存在感に米ファン「彼はいつもいるよね」
球場の大型ビジョンに「伊藤園」のCMが流れ、大谷が登場
THE ANSWER
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WBCドミニカ代表タティス 自らアピールした「お〜いお茶」とのコラボ実現
お茶を飲み、日本語で「イトウエン、オ〜イオチャ、オイシイ！」と笑顔
デイリースポーツ
2026年3月17日
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大谷翔平がベネズエラに「おめでとう」投稿、米紙の賛辞止まらず
米ニューヨークポスト紙は、「それが大谷という人間だ」と絶賛
東スポWEB
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WBC準決勝 イタリア代表選手が「野球IQが高すぎる…」頭脳プレー披露
アントナッチの頭脳プレーでダブルプレーが成立、SNSで称賛された
THE ANSWER
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侍ジャパン戦士に「お前のせいで負けた…」誹謗中傷続出 選手会から警告も
「お前のせいで負けた」などと選手らへ誹謗中傷が寄せられているそう
週刊女性PRIME
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WBCをめぐる投稿に「松山千春にも言え」…スリム真栄田賢が反論
「松山千春にも『文句言うな』と、言えよな」という一部の声に反論した
日刊スポーツ
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WBC準々決勝で敗退 侍ジャパン戦士から「申し訳ない」発言相次ぐ
鈴木誠也や村上宗隆ら選手が相次いでSNSで謝罪
THE ANSWER
2026年3月16日
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日本敗退のWBCで「一人勝ち」と話題 中毒性の高いCMに注目集まる
CMが再三流れた「渡辺パイプ」を巡っては「わたパイ」の略称も拡大
THE ANSWER
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侍ジャパンを撃破したベネズエラ ファンが客席でプロポーズを敢行
盛り上がるスタンドで、ベネズエラ人がパートナーにプロポーズしたそう
東スポWEB
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大谷翔平が虚ろな表情で…敗戦直後でも「盟友」を気遣う
試合後に大谷翔平は、ヘッドスライディングで負傷交代した鈴木誠也に言及
フルカウント
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WBC 侍ジャパンがベネズエラに5-8で破れる もらい泣きするファン続出
試合後、Netflixでは目を潤ませる近藤健介の姿を約10秒流す場面も
THE ANSWER
2026年3月15日
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侍ジャパンは何が足りなかったのか「苦しかったリリーフ陣」
前回大会で世界一に貢献した近藤健介は、今大会で不振に陥り無安打で終了
ココカラネクスト
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侍ジャパンがWBC敗退 直後にXで「ネトフリ解約」トレンド入り
日本代表の終戦後、ネットでは「ネトフリ解約」が即座にXでトレンド入り
スポニチアネックス
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聴取率の苦戦は必至…安住紳一郎アナ、ラジオがWBCかぶりでイライラ
放送時間がWBCの侍ジャパンの準々決勝と丸かぶりしたことに言及
スポニチアネックス
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WBC、日本敗退もマイアミまで応援に来たファンに感謝の一礼見せる
日本はWBC過去5大会すべてでベスト4に進出していたが、初めて8強で散った
THE ANSWER