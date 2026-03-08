

林裕子、林修（C）MBS

林修先生の妻で産婦人科医の林裕子氏が、本日３月８日22時から放送される『日曜日の初耳学』のスタジオに登場。テレビ初共演となる夫の前で、2026年注目の「プレコン」など将来の選択肢を広げるための最新妊活授業を展開した。

いつもはスタジオで見守る林修先生が教室で出迎える今回の＜熱血授業＞、教壇に呼び込んだのは林修先生の妻で産婦人科医・林裕子先生。今回ほぼテレビ初出演という裕子先生が“妊活”のリアルと最新情報をテーマに授業を展開。

そもそも妊活って何？

どんなことをするの？

いつ始めればいい？

そんな疑問に答えていく。さらに、、2026年に注目を集めている“ブライダルチェック”や“プレコン（プレコンセプションケア）”も解説 。女性も男性も、まずは自分の体を正しく知ること。将来「子供が欲しい」と思ったその時に備えて、今からできる健康管理のポイントがよくわかる60分。さらに…“妻とのテレビ共演”で「冷や汗が止まらない」と凡ミスを連発する林修先生。

今回、“妊活”をテーマに＜熱血授業＞を展開するのは、産婦人科医・林裕子先生。林修先生が「私の妻です」と紹介すると、教室に集まった生徒役ゲストは「ええ〜〜〜〜〜っ！」と仰天。

授業を受けるのは、妊活初心者・横山由依＆後上翔太夫妻、妊活経験のある石川あんな&ゆってぃ夫妻、わが子への性教育に備えて知識をつけたい二児の母・関根麻里、独身の山本浩司という顔ぶれ。

まず裕子先生が紹介するのは、妊活経験者500人に聞いた調査で「以前から子供が欲しかった」と答えたのは約半数、というデータ。独身時代や結婚当初は妊娠を希望していなかったカップルも少なくないという。大切なのは、いつか妊娠を望んだ時のために、日頃から自分の体を整えておくこと 。今すぐ妊娠を希望している人だけでなく、独身の方や「今はまだ」という方にとっても、将来の選択肢を広げるための大切な知識を届ける。

2026年の健康管理において関心が高まっている“ブライダルチェック”と“プレコン（プレコンセプションケア）” 。日々の食事や睡眠、習慣が体にどう影響するのか？ 中には、良かれと思ってやっている習慣が、実は健やかな体づくりにおいて逆効果になることも… 。 男女それぞれが自分の体を知り、日々の健康維持にも役立つ「妊娠に向けての健康管理のポイント」を専門医の視点で語る。

そんな今回、もう一つの見どころは林修先生の意外な一面。産婦人科医である妻・裕子先生の登壇に、平常心を保てない林先生が、操作ミスを連発するなど別人のようにドギマギ。 「自分も妊活経験者」と胸を張る林先生に対し、裕子先生からの愛ある“指導”が入ると、ぐうの音も出ない状態に…。 生徒たちに翻弄され、「家庭での力関係」が透けて見えるような、微笑ましくも新鮮な林先生が見られる貴重な60分。

今妊娠を考えている人も、そうでない人もためになる“2026年版・最新妊活事情”を学べて、知られざる林家の内情も垣間見える…そんな、今まで見たことのない＜熱血授業＞開講。

