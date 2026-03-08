左足首を痛めた三笘薫。注目されたオランダ代表DFとのマッチアップは参考程度に。それでも見応えのある攻防はあった【現地発】
ブライトンの三笘薫が、左足首を痛めた。
３月４日に行なわれたブライトン対アーセナル戦。４−２−３−１の左MFとして先発したサムライ戦士は、11分に決定的なチャンスを迎えた。
中盤でパスを受けると、三笘はフリック（※）から前方に走り出す（※パスやドリブルの際、足先でボールを軽く弾いて方向や高さを変え、相手の裏をかく技術。ダイレクトやワンタッチでボールの勢いを利用して前へ進める技）。
ジョルジニオ・リュテールからリターンパスを受けてペナルティエリア内に入り、シュートを打った。ところがアーセナルのDFガブリエウ・マガリャンイスが猛突進でブロック。その際、三笘は左足を強くひねる形となり、左足首付近を痛めた。
接触後、手を上げて足の負傷をアピールした。しかしブライトンのメディカルチームはピッチに入らず、そのままプレーは続行された。
この後、プレーが止まるたびに、三笘は左足首を気にする仕草を見せた。プレー中は足を軽く引きずりながらも走り続けたが、プレーが中断するとその場で立ち止まり、左足を触って状態を確認していた。
こうして前半終了。ピッチから選手通路口に向かう途中、三笘はベンチに向かって交代を求めるジェスチャーを示した。直後から、ベンチスタートのヤンクバ・ミンテがコーチと共にアップを開始。後半開始時、三笘はミンテとの交代で退いた。
試合後、ファビアン・ヒュルツェラー監督は次のように話した。
「三笘が試合を続けられなかったのは残念だ。前半は良いパフォーマンスを見せてくれていたと思う。しかし今は、スキャン（検査）の結果を待つ必要がある。その後、より詳しいことが分かる。ただ、大きな怪我ではないと思う」
この試合前、注目ポイントだったのが「三笘対ユリエン・ティンベル」のマッチアップだった。
オランダ代表DFのティンベルは、今季のプレミアリーグで最高レベルのパフォーマンスを示しており、現時点でプレミア屈指の右SBとの評価も高い。そして、日本代表がW杯で初戦を戦うオランダ代表の一員でもある。
オランダ代表ではデンゼル・ドゥムフリース（インテル）が右SBのレギュラーであり、ティンベルは右CBを務める。ただ、怪我人の状況などによっては、ティンベルが右SBに入る可能性も。それゆえ三笘が、ティンベルを相手にどのようなプレーを見せるのか。ここが、この試合の注目ポイントだった。
結果から言えば、三笘が11分に左足首を痛めたため、今回のマッチアップは参考程度にとどめて置くべきだろう。足を引きずりながらプレーを続けた三笘は、本来のコンディションではなかった。
それでも見応えのある攻防がいくつかあった。
試合開始時から、相手ボールになると、三笘はティンベルの動きを常に確認。１分には、ティンベルへの縦パスをカットし、縦に突破した。左サイドからクロスボールを上げてチャンスにつなげた。
敵ボールになると、ブライトンは基本的にマンマークで対応した。ティンベルがインナーラップに繰り出せば、三笘も守備で彼についていった。
ところが11分、三笘に怪我のアクシデントが発生。これ以降、三笘は痛みを抱えながらプレーしており、二人のマッチアップはあくまでも判断材料としては限定的なものとなった。
16分には、前方にブカヨ・サカとティンベルが二人でマークに入るなか、三笘が右足のアウトサイドでクロスボール。その約10分後、ティンベルがタッチライン際の大外でボールを受けると、三笘は素早くマークに付く。するとティンベルはカットインからドリブルを開始。抜かれそうになった三笘はスライディングタックルを仕掛け、ファウルとなった。
３月４日に行なわれたブライトン対アーセナル戦。４−２−３−１の左MFとして先発したサムライ戦士は、11分に決定的なチャンスを迎えた。
中盤でパスを受けると、三笘はフリック（※）から前方に走り出す（※パスやドリブルの際、足先でボールを軽く弾いて方向や高さを変え、相手の裏をかく技術。ダイレクトやワンタッチでボールの勢いを利用して前へ進める技）。
接触後、手を上げて足の負傷をアピールした。しかしブライトンのメディカルチームはピッチに入らず、そのままプレーは続行された。
この後、プレーが止まるたびに、三笘は左足首を気にする仕草を見せた。プレー中は足を軽く引きずりながらも走り続けたが、プレーが中断するとその場で立ち止まり、左足を触って状態を確認していた。
こうして前半終了。ピッチから選手通路口に向かう途中、三笘はベンチに向かって交代を求めるジェスチャーを示した。直後から、ベンチスタートのヤンクバ・ミンテがコーチと共にアップを開始。後半開始時、三笘はミンテとの交代で退いた。
試合後、ファビアン・ヒュルツェラー監督は次のように話した。
「三笘が試合を続けられなかったのは残念だ。前半は良いパフォーマンスを見せてくれていたと思う。しかし今は、スキャン（検査）の結果を待つ必要がある。その後、より詳しいことが分かる。ただ、大きな怪我ではないと思う」
この試合前、注目ポイントだったのが「三笘対ユリエン・ティンベル」のマッチアップだった。
オランダ代表DFのティンベルは、今季のプレミアリーグで最高レベルのパフォーマンスを示しており、現時点でプレミア屈指の右SBとの評価も高い。そして、日本代表がW杯で初戦を戦うオランダ代表の一員でもある。
オランダ代表ではデンゼル・ドゥムフリース（インテル）が右SBのレギュラーであり、ティンベルは右CBを務める。ただ、怪我人の状況などによっては、ティンベルが右SBに入る可能性も。それゆえ三笘が、ティンベルを相手にどのようなプレーを見せるのか。ここが、この試合の注目ポイントだった。
結果から言えば、三笘が11分に左足首を痛めたため、今回のマッチアップは参考程度にとどめて置くべきだろう。足を引きずりながらプレーを続けた三笘は、本来のコンディションではなかった。
それでも見応えのある攻防がいくつかあった。
試合開始時から、相手ボールになると、三笘はティンベルの動きを常に確認。１分には、ティンベルへの縦パスをカットし、縦に突破した。左サイドからクロスボールを上げてチャンスにつなげた。
敵ボールになると、ブライトンは基本的にマンマークで対応した。ティンベルがインナーラップに繰り出せば、三笘も守備で彼についていった。
ところが11分、三笘に怪我のアクシデントが発生。これ以降、三笘は痛みを抱えながらプレーしており、二人のマッチアップはあくまでも判断材料としては限定的なものとなった。
16分には、前方にブカヨ・サカとティンベルが二人でマークに入るなか、三笘が右足のアウトサイドでクロスボール。その約10分後、ティンベルがタッチライン際の大外でボールを受けると、三笘は素早くマークに付く。するとティンベルはカットインからドリブルを開始。抜かれそうになった三笘はスライディングタックルを仕掛け、ファウルとなった。