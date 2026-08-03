森保一
森保一は、元サッカー選手、指導者。1968年8月23日生まれ、静岡県出身。
2026年8月8日
-
スペインが二度目の世界王者に輝き、日本との差がさらに広がった4年間
筆者の小宮良之氏は日本のカタールW杯勝利を「僥倖」と指摘し誇るべきでないと主張
サッカーダイジェストWeb
-
横浜FMの16歳・三井寺真がデビュー戦で久保の記録を塗り替える
前半7分にプロ初得点を決め久保建英が持つクラブ記録を塗り替えた
スポーツ報知
-
森保一監督 横浜F・マリノスの三井寺眞を称賛「本当に素晴らしい」
スポニチアネックス
2026年8月7日
-
横浜FMの16歳・三井寺真がJ1開幕戦で初得点、久保建英の年少記録を更新
前半7分に先制点を奪い、久保建英が持つクラブ記録を塗り替えるプロ初得点
スポーツ報知
-
森保監督が16歳三井寺眞らの活躍を視察し「非常に心強い」と語る
横浜FMのMF三井寺眞が16歳4カ月でJ1史上最年少スタメン出場を果たし先制ゴール
SOCCER KING
-
森保一監督、衝撃ゴールの横浜FMの16歳MF三井寺眞を絶賛
16歳4か月5日での得点は久保建英氏の記録を超え歴代2位の年少ゴールとなった
FOOTBALL ZONE
-
森保ジャパンが10月キリンカップでエクアドルと初戦、15年ぶり制覇を狙う
エクアドル・パナマ・ニュージーランドとトーナメント形式で争う大会で
サッカーダイジェストWeb
-
森保ジャパンのキリンカップ初戦はエクアドル、15年ぶり優勝を目指す
日本代表は10月1日にエクアドルと対戦し15年ぶりの優勝を目指す
サッカーダイジェストWeb
2026年8月6日
-
秋春制初のJ1開幕戦、鹿島が横浜Mと国立で6万人の大一番に挑む
鹿島アントラーズ対横浜F・マリノス戦はMUFG国立で6万人超が見込まれ
スポーツ報知
-
佐野海舟・航大兄弟の移籍金が計140億円、森保監督も加わりUDNが急成長
日刊ゲンダイDIGITAL
-
森保監督がJ開幕「横浜FM―鹿島」を現地視察、6万人超の伝統対決に注目
約6万人収容のMUFG国立での一戦を森保一監督が現地で視察する
スポーツ報知
2026年8月4日
-
ラモス氏がオフト元監督との確執を告白、ボヤキが筒抜けに
指笛で選手を動かす指示法に「俺たち犬じゃねえぞ」と反発していたという
スポニチアネックス
-
柱谷哲二氏がラモス氏に代表辞退を迫り、チームの崩壊を防いだ
93年ドーハ組がラモス氏とオフト監督の対立で空中分解の危機にあったという
スポニチアネックス
-
サッカー日本代表・森保一監督 3人の息子の職業が判明「仕事を一緒に…」
3人はサッカー系YouTubeグループ・LISEMとして30万人超を誇る
オリコンニュース
-
「ポイチ」と呼ばれ始めたきっかけは？森保一監督がテレビ出演で告白
オリコンニュース
2026年8月3日
-
福田正博氏が森保監督を「コーチ向き」と見ていた理由を語る
森保監督について「ドーハのメンバーで一番監督に向いてない」と分析したという
スポニチアネックス
-
森保一監督が退任後の海外クラブ挑戦を「視野に入れている」と公言
退任後の去就について「視野には入れています」とテレビ番組で公の場で語った形となる
スポーツ報知
-
森保一監督 3人の息子の職業明かす「使えって言っているんですけど…」
3兄弟がサッカー系YouTubeチャンネル「リゼムチャンネル」を運営しており
スポニチアネックス
-
澤穂希さんが日本サッカー殿堂入り、なでしこの象徴が栄誉に
澤穂希さんは2011年女子W杯優勝時の主将で今回選手選考で選ばれた
共同通信
-
森保一監督が異例の半年続投、大岩剛監督の経験機会を奪うと専門家が指摘
NEWSポストセブン